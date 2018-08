Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Mittelstand zeigt sich derzeit vor dem Hintergrund der anhaltenden globalen Handelskonflikte zufrieden und angespannt zugleich, wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer belegt: Erstmals seit Jahresbeginn hellt sich im Juli zwar die Stimmung in den kleinen und mittleren Firmen wieder auf, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...