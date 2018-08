Unterföhring (ots) - - Sky berichtet von Montag, 13.8., bis Sonntag, 19.8., live vom Hartplatzturnier in den USA



- Neben Zverev, Nadal, Federer und Djokovic sind unter anderem auch die deutschen Profis Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Mischa Zverev



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein



- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und das Highlight-Magazin aus Cincinnati am Montag danach um 21.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Der letzte Härtetest vor den US Open steht an: In Cincinnati kommt die Elite des Herrentennis zusammen. Neben Alexander Zverev sind unter anderem die Nummer eins der Welt Rafael Nadal, Wimbledon-Sieger Novak Djokovic und Juan Martin del Potro dabei. Auch Roger Federer, der die Open in Cincinnati zu seinen Lieblingsturnieren zählt und zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte, geht im US-Bundesstaat Ohio an den Start. Im vergangenen Jahr entschied der Bulgare Grigor Dimitrov das 1000er-Turnier auf Hartplatz für sich. Sky berichtet ab Montag täglich live und exklusiv aus Cincinnati. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Roland Evers, Philipp Langosz und Sascha Roos, der auch das Finale kommentiert, im Einsatz.



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Auch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP World Tour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auch ein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangen Turniers. Die Höhepunkte aus Cincinnati sind am Montag, 20. August ab 21.30 Uhr zu sehen. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD im Free-TV sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Die Western & Southern Open in Cincinnati live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 13.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 14.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch, 15.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Donnerstag, 16.8., ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 17.8., ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 5 HD und anschließend auf Sky Sport 2 HD



Samstag, 18.8., die Halbfinals ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 10 HD und anschließend auf Sky Sport 2 HD



Sonntag, 19.8., das Finale ab 22.00 Uhr auf Sky Sport 5 HD, das Doppel-Finale bereits ab 18.15 Uhr



Montag, 20.8., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Cincinnati auf Sky Sport News HD



