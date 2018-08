Zürich - Fisch Asset Management erweitert seine Portfoliomanagement-Kapazitäten und verstärkt sich mit einem Manager für Wandel- sowie einer Managerin für globale Unternehmensanleihen und einer Kreditanalystin für Schwellenländeranleihen. Im Rahmen der angestrebten Internationalisierung und dem kontinuierlichen Ausbau der Geschäftsaktivitäten setzt der Zürcher Spezialist für Wandel- und Unternehmensanleihen so eine 2018 gestartete Investitionsoffensive in Personal und Technik um.

Gerrit Bahlo stiess per 1. Juli als Portfoliomanager für Wandelanleihen zu Fisch. Zuvor war er bei Man GLG unter anderem als Kredit- und Produktspezialist und zuletzt als Portfoliomanager für Wandelanleihen tätig. Er studierte an der Universität Hamburg und University of Aberdeen, hält einen Bachelor of Arts in Sozialökonomie und einen Master of Science (Econ) in Finance and Investment Management. Gerrit Bahlo ist ausserdem ein CFA charterholder.

Maria Stäheli erweiterte das Team per 1. August als Fondsmanagerin für globale Unternehmensanleihen. Sie arbeitete zuletzt elf Jahre lang bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Zunächst war sie als Analystin im Devisenhandel der SNB tätig, später verwaltete sie als ...

