Die Continental-Aktie hat in den vergangenen Tagen abermals ein neues Jahrestief erreicht. Damit wurde der laufende Abwärtstrend wieder einmal bestätigt. Der Automobilzulieferer-Titel blickt zudem auf eine negative Jahresperformance. Der Kursverlust seit Jahresbeginn beträgt inzwischen rund 17 %. Allein in den letzten vier Wochen hat die Continental-Aktie 7 % an Wert verloren.

Aktuelles zur Aktie: Harris Associates steigt als Großaktionär ein!

Den Kursrutsch hat nun ein amerikanischer ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...