Altech Chemicals hat ein neues Kapitel seiner Unternehmensgeschichte aufgeschlagen und den Grundstein für seine HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia gelegt. Hier gibt es einige Impressionen von der Eröffnungszeremonie und einen Überblick zu den Financials.

Neues Kapitel der Unternehmensgeschichte

Mit einer Eröffnungszeremonie hat Altech Chemicals (0,16 AUD | 0,11 Euro; ISIN: AU000000ATC9) am Mittwoch in Johor den Grundstein für den Bau seiner HPA-Verarbeitungsanlage gelegt. Nach nur vier Jahren Planung wird die Düsseldorfer SMS Group die Fabrik zu einem Fixpreis fertigstellen. Die Rheinländer sind mit 8,87 Prozent auch der größte Aktionär des australischen Unternehmens. Finanziert wird der Bau unter anderem mit einem Kredit von KfW-Ipex in Höhe von 190 Mio. Dollar, da hier deutsche Technologie zum Einsatz kommt. Dementsprechend fand sich jede Menge Prominenz aus Deutschland, Australien, Japan und Malaysia bei der Eröffnungszeremonie ein. Unter anderem war der deutsche Botschafter Nikolas Graf Lambsdorf vor Ort, aber auch Vertreter der unterstützenden Unternehmen.

So wird HPA hergestellt

Aus der westaustralischen Stadt Meckering gewinnt Altech das Kaolin (Porzellanerde), dass dann in einem modernen Verfahren in einem Industriepark in Johor zu High Purity Alumina (HPA) verarbeitet wird. Die Fabrik wird in Malaysia, direkt vor den Toren Singapurs entstehen. ...

