Verwendet "nanoe X" zur Auflösung und Beseitigung von Gerüchen(*1)

Die Panasonic Corporation wird ab 20. September 2018 (nur in Japan) einen Schuhdesodorierer, den MS-DS100, anbieten, der mit "nanoe X" ausgestattet ist und 10-mal(*2) mehr Hydroxyl (OH)-Radikale als "nanoe" erzeugt, um unangenehme Schuhgerüche auf einfache Weise zu entfernen.

Panasonic shoe deodorizer MS-DS100 (Photo: Business Wire)

Eine der häufigsten Ursachen für unangenehme Schuhgerüche ist Isovaleriansäure, ein Geruchsstoff, der von Fußschweiß und Bakterien erzeugt wird. Laut einer Umfrage(*3), die Panasonic mit Sneakerträgern durchgeführt hat, ergreifen etwa 62 der Befragten Maßnahmen, um Schuhgerüche zu entfernen, aber etwa die Hälfte ist mit den von ihnen angewandten Desodorierungsmethoden nicht zufrieden.

Der MS-DS100 verwendet Panasonics Original-Ionenpartikel, "nanoe X", um unangenehme Schuhgerüche aufzulösen und zu beseitigen(*1). Wenn das Produkt in Schuhe gesetzt wird und der Schalter eingeschaltet ist, wird "nanoe X" erzeugt und breitet sich von sechs Öffnungen in jeden Bereich der Schuhe aus, um Gerüche(*1) im gesamten Inneren der Schuhe von der Ferse bis zur Zehe zu entfernen. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Der Normalmodus bietet etwa fünf Stunden Betriebszeit, während der Langzeitmodus etwa sieben Stunden läuft, um hartnäckige Gerüche zu entfernen. Beide Modi kosten weniger als 1 Yen(*4) pro Anwendung, womit es sehr kostensparend ist. Der MS-DS100 arbeitet auch mit einem mobilen Akku(*5), so dass er an Orten ohne Steckdose eingesetzt werden kann. Das Produkt kommt mit einem eleganten Aufbewahrungskoffer. Der Koffer nimmt die Kappenteile auf, die in die Schuhe eingesetzt werden, so dass das Produkt im Eingangsbereich oder Schuhschrank gut verstaut werden kann.

Mit dem Schuhdesodorierer MS-DS100 bietet Panasonic eine einfache Möglichkeit, Schuhgerüche zu entfernen und erwartet, neue Marktnachfrage zu schaffen.

Über das Produkt Produktname: Schuhdesodorierer Produkt-Nr.: MS-DS100 Empfohlener Verkaufspreis: Offener Preis Einführungszeitpunkt: 20. September 2018 Monatliches Produktionsvolumen: 1.000 Stück

Produktmerkmale 1. Verwendet "nanoe X" zur Auflösung und Beseitigung von Schuhgerüchen(*1) 2. Kostensparender Betrieb mit Stromkosten von weniger als 1 Yen(*4) pro Anwendung. Arbeitet auch mit einem mobilen Akku(*5). 3. Der mit dem Produkt gelieferte Aufbewahrungskoffer verfügt über ein elegantes Design, das im Eingangsbereich ansprechend aussieht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://news.panasonic.com/global/topics/2018/60160.html

Anmerkungen

*1: Desodoriert Fußgerüche (Isovaleriansäure) in Schuhen. Prüflabor: Panasonic Corporation, Product Analysis Center. Prüfmethode: 6-stufige Geruchsintensitätsmessung in einem ca. 10 m2 großen Prüfraum. Desodorierungsmethode: Erzeugung von "nanoe". Testergebnis: Die Geruchsintensität nahm in 5 Stunden um den Faktor 1,5 ab. Ausstellungsdatum des Testergebniszertifikats: 4. Juni 2018. Zertifikatsnummer des Testergebnisses: 1V332-180604-K01.

- Die Testergebnisse wurden nicht unter tatsächlichen Gebrauchsbedingungen erzielt.

- Die desodorierende Wirkung hängt von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit), der Betriebsdauer, der Art des Geruchs und der Art des Textils ab.

- Die Empfindlichkeit gegenüber der desodorierenden Wirkung kann sich von Person zu Person unterscheiden.

*2: Nach den Ergebnissen der von Panasonic durchgeführten Messung nach der ESR-Methode. Vergleich zwischen 480 Milliarden "nanoe"-Teilchen/Sekunde und 4.800 Milliarden "nanoe X"-Teilchen/Sekunde.

*3: Nach den Ergebnissen der von Panasonic im Juni 2018 durchgeführten Internetumfrage mit Männern und Frauen (N 2.000) im Alter von 10 bis 60 Jahren

*4: Berechnet auf Basis des neuen Strompreises von 1 kWh 27 Yen (inkl. Steuer)

*5: Verwenden Sie für den Normalmodus einen mobilen Akku mit einer Kapazität von 3.760 mAh oder mehr (Nennleistung: 5,0 VDC, 1,8 A). Verwenden Sie für den Langzeitmodus einen mobilen Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh oder mehr (Nennleistung: 5,0 VDC, 1,8 A). Der Betrieb mit einem mobilen Akku kann nicht garantiert werden, da die Betriebszeit je nach Nutzungsbedingungen, Umgebung und anderen Faktoren variieren kann.

- Der mobile Akku wird nicht mitgeliefert.

