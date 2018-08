Oha. Das waren überaus kritische Nachrichten gestern Abend. Die SEC, d.h. die US-Börsenaufsicht, ermittle gegen Tesla (ISIN: US88160R1014), es stehe eine breite Untersuchung ins Haus, berichtete Bloomberg gestern. Und Tesla habe bereits vor diesen überraschenden "Privatisierungs-Tweets" von CEO Elon Musk im Fadenkreuz der Ermittler gestanden, hieß es. Eines ist in jedem Fall auffällig gewesen: Händler berichteten von zumindest einem Blocktrade mit Call-Optionen, der kurz vor Musks ersten Tweets am Dienstag lief und sich auf heute fällige Optionen bezog .. zu einem Basispreis, der vor Musks Aussagen noch aus, dann aber satt im Geld lag. Was hieße, dass es eventuell eine undichte Stelle gab und sich jemand kursrelevante Informationen zunutze gemacht hätte. Aber so etwas ist nicht unbedingt einzigartig. Und wenn gemeldet wird, dass die SEC auch vorher schon vorhatte, sich mit Tesla zu beschäftigen, geht es wenn, dann bestenfalls sekundär um Insider-Trading in Bezug auf diese Tweets, dann hätten wir hier nach der völlig offenen Frage, ob und wann Tesla das Geld ausgeht, das nächste Damoklesschwert.

