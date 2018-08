Hier geht's zum Video

Die Türkische Lira fällt weiter, der Euro tendiert schwächer, Donald Trump nimmt Japan ins Visier. Vor allem am Devisenmarkt ist "was los". Was geschah sonst noch, Kristian Volaric von GKFX? Sommerloch beim DAX, kaum Bewegung, Einzelwerte so lala. Am Devisenmarkt dagegen die Musik für Trader: Kristian Volaric von GKFX schaut mit Antje Erhard auf Yen und Dollar, aber natürlich auch auf die Aussichten. Kommt ein heißer Herbst?