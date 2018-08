Hier geht's zum Video

15 Prozent in zwei Tagen - Ausverkauf der Türkischen Lira! Der Euro geht gleich mit in die Knie, die Bankaktien auch. Die Investoren-Sorgen werden größer, oder, Jochen Stanzl von CMC Markets? Jochen Stanzl von CMC Markets stellt klar: Die Türkei brauch eine unabhängige Notenbank. Ein Signal, dass das so ist. Wie sonst solle der Kursverfall aufgehalten werden? Ansteckungseffekte? Möglich? Handelskriege, die jetzt Währungskriege sind? Hochwahrscheinlich? Auswirkungen im DAX? Weitere Kursverluste? Das und mehr im Gespräch mit Antje Erhard