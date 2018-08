Düsseldorf (ots) - Die Finalisten des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2018 stehen fest. Zehn Bücher haben es in die Endauswahl geschafft. Eine hochkarätige Jury wählt aus den Titeln der Shortlist das beste Wirtschaftsbuch des Jahres. Den Vorsitz der Jury hat Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor und Autor des Handelsblatts. Der Preis wird am 12. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen.



Der Deutsche Wirtschaftsbuchpreis steht unter dem Motto "Wirtschaft verstehen". Das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und die Investmentbank Goldman Sachs vergeben den Preis, um die Wirtschaftsliteratur zu fördern. Die drei Partner wollen mit der Auszeichnung die Bedeutung des Wirtschaftsbuches bei der Vermittlung ökonomischer Zusammenhänge unterstreichen. Zu den Auswahlkriterien gehören deshalb neben innovativer Themensetzung oder einem neuen Blickwinkel auch Verständlichkeit und Lesbarkeit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.



Die zehn Bücher der Shortlist stellt das Handelsblatt in den kommenden Wochen ausführlich auf der Literaturseite in der Wochenendausgabe vor. Alle weiteren Informationen zum Preis und die Rezensionen sind auch zu finden unter: www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.de



Die Shortlist:



Stefan Baron, Guangyan Yin-Baron: Die Chinesen. Psychogramm einer Weltmacht Econ, Berlin 2018, 448 Seiten, 25 Euro



Scott Galloway: The Four. Die geheime DNA von Amazon, Apple, Facebook und Google Plassen, Kulmbach 2018, 320 Seiten, 24,99 Euro



David Graeber: Bullshit-Jobs. Vom wahren Sinn der Arbeit Klett-Cotta, Stuttgart 2018, 464 Seiten, 26 Euro



Michael Hüther, Matthias Diermeier, Henry Goecke: Die erschöpfte Globalisierung. Zwischen transatlantischer Orientierung und chinesischem Weg Springer, Berlin 2018, 423 Seiten, 19,99 Euro



Jaron Lanier: Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst Hoffmann und Campe, Hamburg 2018, 208 Seiten, 14 Euro



Hans-Peter Martin: Game over. Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle - und dann? Penguin, München 2018, 320 Seiten, 22 Euro



Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz Piper, München 2018, 224 Seiten, 24 Euro



Hans-Werner Sinn: Auf der Suche nach der Wahrheit. Autobiografie Herder, Freiburg 2018, 672 Seiten, 28 Euro



Nassim Nicholas Taleb: Das Risiko und sein Preis Penguin, München 2018, 384 Seiten, 26 Euro



Achim Wambach, Hans-Christian Müller: Digitaler Wohlstand für alle. Ein Update der sozialen Marktwirtschaft ist möglich Campus, Frankfurt 2018, 222 Seiten, 28 Euro



Über das Handelsblatt Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteure, Korrespondenten und ständige Mitarbeiter rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheidern der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut "Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung" (LAE) 2018 erreicht das Handelsblatt mehr als 305.000 Top-Entscheider börsentäglich. Handelsblatt Online ist mit monatlich bis zu 20 Millionen Visits und rund 80 Millionen Page Impressions das führende Wirtschaftsportal in Deutschland. www.handelsblatt.com



OTS: Handelsblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74663 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74663.rss2



Kontakt: Kerstin Jaumann Leiterin Presse & Kommunikation Tel.: +49 (0)211 - 887 1015 E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.com