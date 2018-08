Der amerikanische Finanzdienstleister Torchmark Corporation (ISIN: US8910271043, NYSE: TMK) zahlt eine Quartalsdividende von 16 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Somit schüttet das Unternehmen auf das Jahr gerechnet unverändert 0,64 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 87,53 US-Dollar (Stand: 9. August 2018) einer Dividendenrendite von 0,73 Prozent. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 1. November ...

