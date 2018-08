Der Verfall der türkischen Währung hat weniger wirtschaftliche, sondern vielmehr politische Gründe. Der Druck auf die Lira ist irrational, aber real.

Wer in der Türkei am Freitagmorgen 100 US-Dollar kaufen wollte, musste dafür gegen 6 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ) rund 555 Lira hinblättern. Gut zwei Stunden später waren es fast 630 Lira. Innerhalb kürzester Zeit verlor die türkische Währung zum Greenback 13 Prozent an Wert. Am Nachmittag entspannte sich der Verfall zwischenzeitlich, ehe die Währung erneut auf auf deutlich über sechs Lira pro Dollar nachgab.

Der Lira-Verlust verteuert Importe und setzt Staatschef Recep Tayyip Erdogan unter Druck. Er wird mehr und mehr gezwungen, einzulenken - jedoch nicht unbedingt wirtschaftlich, sondern viel mehr politisch. Denn für die Turbulenzen um die türkische Währung und andere Anlagewerte gibt es eine einfache Erklärung.

Nimmt man die grundsätzliche wirtschaftliche Situation der Türkei zum Maßstab, passt es jedenfalls nicht, dass die Lira derart massiv an Wert verliert. Die Unternehmen sind zwar stark verschuldet, aber stehen grundsätzlich solide da. Auch bei den Banken sind noch keine Liquiditätsengpässe bekanntgeworden.

Das Problem ist politischer Natur. Präsident Erdogan führte im November 2016 eine besonders aggressive außenpolitische Doktrin ein. Wörtlich sagte er damals: "Wir werden nicht mehr darauf warten, bis die Bedrohungen bei uns angekommen sind. Wir werden die Bedrohungen dort bekämpfen, wo sie entstehen."

Dieser neue politische Grundsatz mündete nicht nur in zwei Kampfeinsätze im Norden Syriens, wo das türkische Militär nach Angaben der Führung in Ankara Terroristen bekämpfte. Sondern ...

