- Termine vom 20. bis 26. August - === M O N T A G, 20. August 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht August mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC), Kingsport D I E N S T A G, 21. August 2018 00:30 AU/BHP Billiton Group plc, Jahresergebnis, Melbourne 08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1H, Delbrück 11:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Forschungs-PK, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender M I T T W O C H, 22. August 2018 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 1H, Wiesbaden 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H, Würzburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Juli/1. August D O N N E R S T A G, 23. August 2018 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H, Lehrte *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) 13:25 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 26. Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit August (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto - US/Fed Kansas City, Economic Policy Symposium in Jackson Hole (bis 25.8.) F R E I T A G, 24. August 2018 *** 08:00 DE/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion von Linde AG und Praxair Inc, Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für Rumänien (Moody's), Schweden (Moody's) S A M S T A G, 25. August 2018 10:00 DE/Bundesregierung, Tag der offenen Tür (bis 26.8.), Berlin S O N N T A G, 26. August 2018 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit CSU-Chef Seehofer, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2018 08:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.