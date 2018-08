Die Sängerin Vanessa Mai ist mit ihrem Album "Schlager" neu auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Der Soundtrack des Filmmusicals "Mamma Mia! Here We Go Again" kommt auf Platz zwei, Eloy de Jong ("Kopf aus - Herz an") komplettiert das Podium. In den Single-Charts ist das Duo Capital Bra feat. Juju mit "Melodien" neu an der Spitze. Dynoro & Gigi D'Agostino rutschen mit "In my mind" auf Platz zwei ab, gefolgt von Bonez MC & RAF Camora "500 PS". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.