Der Gewinn von Innogy ging vor der Übernahme im ersten Halbjahr zurück. Der Versorger sieht sich wachsendem Wettbewerb ausgesetzt. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen am Freitag in Essen. Was die Quartalszahlen für die Aktie bedeuten, was Anleger jetzt wissen müssen. Von Annika Kintscher

Den vollständigen Artikel lesen ...