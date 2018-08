Die USA bleiben der weltweit größte Abnehmer deutscher Waren. Trotz der angedrohten Strafzölle und Sanktionen von US-Präsident Trump.

Ungeachtet der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump schmilzt der deutsche Überschuss im Handel mit den Vereinigten Staaten kaum. Im ersten Halbjahr 2018 übertrafen die Exporte in die weltgrößte Volkswirtschaft die Importe von dort um 24,4 Milliarden Euro, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die Reuters am Freitag vorlagen. Das sind nur rund 100 Millionen Euro weniger als in der ersten Jahreshälfte 2017. Mit keinem anderen Land hat Deutschland ...

