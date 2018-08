An der deutschen Küste werden schon die ersten Rohre verlegt. Nun soll auch die dänische Regierung mit einer Alternativroute überzeugt werden.

Der Pipelinebauer Nord Stream 2 hat Dänemark eine alternative Route für die umstrittene Ostseepipeline vorgeschlagen. Die Gasleitung könne auch nordwestlich der Insel Bornholm verlegt werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Zug in der Schweiz mit.

Damit würde die Pipeline nur durch die dänische Wirtschaftszone laufen, nicht aber durch die Hoheitsgewässer.

Die dänische Energiebehörde erklärte, sie habe den Antrag für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...