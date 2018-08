Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach Quartalszahlen von 109 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Belastungen aus dem Mortalitätsgeschäft in den USA seien deutlich höher als von ihm angenommen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er müsse daher seine Schätzung hierfür von 150 auf 300 Millionen Euro verdoppeln./bek/ck Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0167 2018-08-10/15:49

ISIN: DE0008402215