Bonn (ots) - Die phoenix-Moderatoren Alfred Schier und Michael Krons haben sich in den vergangenen Jahren mit vielen interessanten Gästen unterhalten. In den Sendungen "phoenix persönlich classics" blicken sie nun auf ausgewählte Höhepunkte zurück. Den Anfang macht ein 30-minütiger Zusammenschnitt der von Alfred Schier moderierten Gespräche mit der Schauspielerin Senta Berger, dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt und dem Publizisten Roger Willemsen (beide mittlerweile verstorben). Ab 13 Uhr folgen Michael Krons' Unterhaltungen mit Peter Wohlleben (Förster und Autor), Harald Lesch (Astrophysiker), Boris Grundl (Sachbuchautor), Mario Röllig (DDR-Zeitzeuge), Jürgen Domian (Moderator) und Georg Stefan Troller (Schriftsteller). Um Mitternacht zeigt phoenix außerdem ein längeres Best-of mit Alfred Schier. Neben den oben genannten Gästen kommen zusätzlich der verstorbene Journalist Peter Scholl-Latour und Ex-US-Außenminister Henry Kissinger zu Wort.



