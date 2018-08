Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am frühen Abend 73,02 US-Dollar. Das waren 95 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September kletterte um 97 Cent auf 67,78 Dollar.

Die Ölpreise haben sich damit nach ihren jüngsten Verlusten wieder etwas stabilisiert, auf Wochensicht bleibt aber ein Preisrückgang bestehen. Besonders zur Wochenmitte waren die Preise erheblich unter Druck geraten. Belastet worden waren die Preise durch die Sorge der Anleger vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatten zuletzt neue Zölle auf Waren des jeweils anderen Landes angekündigt. Sollte es zu einem Handelskrieg kommen, könnte das die Weltwirtschaft bremsen und die Nachfrage nach Rohöl belasten.

Nach Einschätzung der Internationale Energie-Agentur (IEA) sind die Sorgen vor Angebotsknappheiten am Rohölmarkt etwas zurückgegangen. Schließlich sei es zuletzt in Saudi-Arabien und Russland zu Angebotsausweitungen gekommen. Auch in Libyen sei es zu einer teilweisen - aber fragilen - Erholung der Förderung gekommen./bgf/jsl/he

