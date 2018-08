Die Verbraucherpreise in den USA legen weiter zu. Klammert man die schwankenden Preise aus, so ist die Kerninflation so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Die Inflation in den USA hat sich im Juli nicht weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise legten erneut um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Experten hatten sogar mit einem Anstieg auf 3,0 Prozent gerechnet. Werden die besonders stark ...

