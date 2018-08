Die Türkei-Frage sorgt für gehörig Aufregung

Am heutigen Freitag drehte sich am Markt fast alles um die wirtschaftliche Krise in der Türkei und den Absturz deren Landeswährung Lira. Für den DAX bedeuteten die Marktunsicherheiten einen zwischenzeitlichen Kurssturz um mehr als 2 Prozent.

Das war heute los. Die türkische Lira im Vergleich zu Euro und US-Dollar auf einem Rekordtief, die Zinsen für türkische Staatsanleihen auf einem Hoch. Gleichzeitig ordnete US-Präsident Donald Trump zusätzlich zu den jüngsten Sanktionen höhere Zölle für Stahl und Aluminium aus der Türkei an, was sich nicht nur auf den Handel in der Türkei, sondern auch auf anderen Märkten negativ auswirkte. Zumal die Türkei derzeit nicht das einzige Thema ist, das am Markt für Gesprächsstoff sorgt. Die Beziehungen der USA zu China sowie Russland bereiten Investoren derzeit ebenfalls schlaflose Nächte.

Das waren die Tops & Flops. Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds konnten sich erneut defensive Werte aus den Bereichen Konsumgüter, Gesundheit oder Energieversorgung hervortun. Allerdings kann man nicht wirklich von Gewinnern sprechen. Zeitweise notierten alle 30 DAX-Werte in der Verlustzone. Nur wenige Titel - wie die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) - konnten überhaupt einen kurzfristigen und auch minimalen Ausflug in die Gewinnzone verbuchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...