Die Aktien von Cape Lambert Resources haben in den letzten Wochen mehr und mehr an Wert verloren. Dass dabei der eine oder andere Anleger schon mal nervös wird, ist völlig normal. Über die aktuelle Durstrecke ist sich auch das Management bewusst. In einem Börsenforum meldete sich der Director Stefan Müller am Freitag zu Wort und sprach davon, dass Börse keine Einbahnstraße sei und Kurse nun mal steigen und fallen. Cape Lambert berichte jedoch sachlich darüber, was das Unternehmen tut, es ließen ... (Robert Sasse)

