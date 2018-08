FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Turbulenzen im regulären Geschäft ging es am Freitagabend im nachbörslichen Handel sehr ruhig zu - wie meist vor dem Wochenende. Evotec hätten am Abend um 0,8 Prozent nachgegeben, berichtete ein Händler. Einen nachrichtlichen Hintergrund dafür habe es ebensowenig gegeben wie für das Minus von 0,6 Prozent in der Aktie von Rocket Internet.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.422 12.424 -0,02% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 10, 2018 16:32 ET (20:32 GMT)

