Düsseldorf (ots) - Die CDU sollte nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Bund eine Koalition mit FDP und Grünen anstreben. "Wenn Jamaika 2021 auf Bundesebene gelingen kann, dann wäre das für Deutschland das beste Modell", sagte Günther der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der CDU-Politiker regiert in Schleswig-Holstein seit Juni 2017 mit FDP und Grünen. "Die drei Parteien passen richtig gut zusammen", sagte Günther. "Das ist einfach ein kluges Bündnis. Da sind Menschen, auf die man sich verlassen kann." Er sei sich sicher, dass in allen drei Parteien das Bedauern über die gescheiterten Verhandlungen im November 2017 groß sei - "auch wenn das im Moment keiner so richtig zugeben mag". Grünen-Chef Robert Habeck, der sein Amt als Landesminister in Kiel für den Wechsel nach Berlin aufgibt, werde ihm im Kabinett fehlen. Günther sagte: "Er wird es auf Bundesebene gut machen."



