11.08.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly: In dieser Woche veröffentlichte voestalpine die Zahlen für das 1. Quartal 2018/19 vor und diese lagen sowohl über unseren als auch den Markterwartungen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,7% und erreichten damit auch das bisher höchste Niveau in einem Geschäftsquartal. Alle vier Divisionen trugen zu diesem Umsatzwachstum bei, am stärksten die Metal Forming Division (+11,2%) durch den kontinuierlichen Ausbau ihrer Automotive-Aktivitäten. Trotz deutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...