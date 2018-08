Relativ starke Nerven brauchen Investoren/Trader, die auf Tesla setzen - sei es long oder short. Denn da verlief die Kursentwicklung zuletzt recht sprunghaft, um es einmal so auszudrücken. Stand die Notierung in Dollar gerechnet am Dienstag noch zwischenzeitlich unter 342 Dollar, ging es am Mittwoch zwischenzeitlich auf rund 380 Dollar nach oben. Am Freitag stand die Notierung dann nachmittags im Bereich 350 Dollar. Für einen Titel dieser Größe (die Marktkapitalisierung liegt bei einem Kurs von ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...