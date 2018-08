Berlin/Köln (ots) - Naldo, Jonas Hector, Leon Bailey, Fredi Bobic, Dr. Felix Brych sowie das Trainerteam um Jupp Heynckes wurden vom Fußballmagazin 11FREUNDE mit der "11" ausgezeichnet.



Zum achten Mal ehrte 11FREUNDE, das Magazin für Fußballkultur, bei der 11FREUNDE MEISTERFEIER herausragende Persönlichkeiten der vergangenen Bundesliga-Saison mit der "11". Die hochkarätige 28-köpfige Jury, der unter anderem Persönlichkeiten wie Joachim Löw, Thomas Hitzlsperger und Oliver Kahn angehören, hatte bereits im Juni ihre Entscheidung bekannt gegeben (11FREUNDE Heft #200/2018). Freitagabend fand die feierliche Preisverleihung in der Kölner Flora statt.



Die Preisträger der 11FREUNDE MEISTERFEIER im Überblick:



- Spieler der Saison: Naldo - Typ der Saison: Jonas Hector - Newcomer der Saison: Leon Bailey - Manager der Saison: Fredi Bobic - Trainerteam der Saison: Heynckes - Hermann, Gerland, Tapalovic, Broich & Sagnol - Schiedsrichter der Saison: Dr. Felix Brych



Der Sonderpreis "Fanaktion der Saison" ging in diesem Jahr an die Initiative "United Colors of Frankfurt". Die 11FREUNDE-Redaktion würdigte hiermit das Engagement von 900 Frankfurter Fanclubs, die bereits zum dritten Mal gemeinsam ihre Haltung gegen jegliche Form von Rassismus zum Ausdruck gebracht haben.



Während der Preisverleihung kam bei den rund 350 geladenen Gästen nicht nur das sympathische Moderatoren-Duo Sabine Heinrich und 11FREUNDE-Redakteur Christoph Biermann gut an, sondern auch die Videointros und Laudationen. Beispielsweise würdigte Heiner Lauterbach in seiner Lobrede für Nationalspieler Jonas Hector dessen Bodenständigkeit. Hector blieb dem 1. FC Köln trotz des Abstiegs in die 2. Bundesliga treu - eine solche Entscheidung sei im elitären Profi-Fußball heutzutage eine Seltenheit. Naldo bekam seine "11" von Arnd Zeigler überreicht. Die Laudatio für Leon Bailey als Newcomer der Saison hielt Stefan Reinartz und für Fredi Bobic als Manager der Saison Michael Reschke. Das Trainerteam um Jupp Heynckes nahm den Preis von Simon Rolfes entgegen. WM-Referee Dr. Felix Brych wurde der Preis von Walter Eschweiler überreicht. Die Laudatio für "United Colors of Frankfurt" als Fanaktion der Saison hielt Alexander Schur.



Die 11FREUNDE MEISTERFEIER 2018 wurde von den Partnern Telekom und Volkswagen unterstützt.



Unter folgendem Link steht eine Fotoauswahl zum Download bereit: https://we.tl/bTfLkplCSD



Kosten- und rechtefreies Bewegtbildmaterial vom SID mit Exklusiv-Interviews, Schnittbildern sowie einem Newsbeitrag steht ab sofort zum Download in HD-Qualität unter folgendem Link bereit: www.svdc.de



