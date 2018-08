Der Handel am Freitag startete für Marapharm Ventures noch äußerst ernüchternd. Am Morgen verschlechterte der Titel sich bis auf 0,11 Euro. Auf einem solchen Niveau stand das Papier zuletzt im Jahr 2016. Der weitere Handelsverlauf brachte dann aber wieder eine Erholung. Die Käufer konnten die Aktie um 5,7 Prozent in die Höhe bewegen, sodass Marapharm sich letztlich mit einem Kurs von 0,13 Euro ins Wochenende verabschiedete. Das ist natürlich noch kein Grund, um euphorisch zu werden. Um die Aktie ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...