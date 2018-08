Evotec konnte seine Anleger zuletzt mit gleich mehreren guten Neuigkeiten verwöhnen. Das kommt nicht nur bei den Aktionären gut an, sondern auch bei den Analysten. Die Investmentbank Oddo BHF hat etwa in einer aktuellen Studie ihre Kaufempfehlung bekräftigt, das Kursziel von 22 Euro wurde dabei bestätigt. Die Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres sei laut Analyst Igor Kim stark ausgefallen und Evotec ist auf dem besten Wege, die Prognose für 2018 zu erreichen. Gut gelaunte Analysten ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...