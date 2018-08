Es gibt einige Unternehmen, um deren Zukunft ich mir als Investor Sorgen mache. Nicht unbedingt, weil deren Geschäft heute schlecht läuft, sondern weil das Geschäftsmodell meiner Meinung nach für bestimmte Märkte einfach nicht mehr fit für die Zukunft ist. Und wenn es sich dabei auch noch um Deutschland als größter Markt Europas handelt, kann es selbst für starke, internationale Basiskonsumgüterkonzerne ungemütlich werden. Hier also meine drei Gründe, warum ich die Zukunft von Nestlé (WKN: A0Q4DC) in Deutschland kritisch sehe: 1.) Schwache Position gegenüber Handelsketten Wer als Basiskonsumgüterkonzern in Deutschland erfolgreich sein will, muss mit seinen Produkten zunächst einmal in die Regale ...

