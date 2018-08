"Dark Tourism" führt Menschen an Orte, die mit Tod und Zerstörung in Verbindung stehen. Was lässt Touristen den Strand gegen Schlachtfelder, eine Nuklear-Sperrzone oder das Anwesen eines Drogenbosses tauschen?

75 Dollar kostet ein Ticket für vier Stunden Höllenfahrt auf den Spuren des Sektenführers Charles Manson. Die "Helter Skelter Tour" führt die Teilnehmer zu den Tatorten einer der berüchtigsten Mordserien in den USA, deren berühmtestes Opfer die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate war, Ehefrau von Regisseur Roman Polanski. Insgesamt starben im Blutrausch der sogenannten "Manson Family" sieben Menschen. Im Kleinbus von Tour-Veranstalter Scott Michaels geht es zur dunklen Seite von Los Angeles.

"Wir fahren an die Tatorte und erfahren durch Videos und Audioaufnahmen alles über die brutalen Morde", erzählt die Reiseführerin Terry Bolo. Es sei eine "seltsame und entsetzliche" Story, aber auch Teil der Geschichte der Stadt. Die Tour ist oft ausverkauft. Wer daran teilnimmt, könnte als "Dark Tourist" bezeichnet werden. Die "dunklen Touristen" besuchen Orte, die mit Tod und Zerstörung zu tun haben. Der Begriff wurde 1996 von John Lennon und Malcolm Foley geprägt, zwei Tourismusforschern aus Großbritannien.

Eine genaue Definition des Begriffs ist schwer, sagt Peter Hohenhaus. Er ist selbst weit gereister Dark Tourist und betreibt eine Website mit Reisezielen und Tipps zu dem Thema. Den dunklen Tourismus gebe es in vielen Formen, erklärt Hohenhaus. Der Bezug zu Tod und Desaster könne dabei enger oder weiter sein. An den Orten muss es auch nicht immer Tote gegeben habe, um ihnen einen "dunklen Reiz" zu geben, so Hohenhaus. Der studierte Sprachwissenschaftler hat selbst schon etwa 700 Destinationen des Dark Tourism in 90 Ländern besucht.

So unterschiedlich wie die Reiseziele seien auch die Menschen und ihre Gründe zum Dark Tourist zu werden. "Ich glaube kaum, dass das, was den einen dazu bringt, Verdun oder andere Orte des Ersten Weltkriegs zu besuchen, viel mit dem gemein hat, was andere zum Beispiel nach Tschernobyl oder in die vulkanischen Mondlandschaften Islands verschlägt." Eine Skandalisierung dieses Tourismus lehnt er ab. Seine persönliche Grenze setzt Hohenhaus aber klar bei "Slum Tourism", dem Besuch von Armenvierteln. "Meines Erachtens ...

