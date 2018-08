Sie sind beruflich ständig unterwegs? Dann sollten Sie zu Hause Urlaub machen. Sie werden sich wundern, wie erholsam das sein kann.

Die Lage meiner Praxis am Bodensee bringt es mit sich, dass manche Patienten auf dem Weg in den Urlaub noch ein Beratungsgespräch mitnehmen - weil sie ohnehin in den Süden unterwegs sind. So eine Zwischenbilanz der Psyche mit neuen Zielen für die zweite Jahreshälfte ist beliebt, zumal man dann im Urlaub vermeintlich Zeit hat, sich mit den anstehenden Themen zu beschäftigen. Dabei sind genau diese Gespräche schon eine einzige doppelte Botschaft. Denn auf der Handlungsebene wird widerrufen, was man sich auf der verbalen Ebene vorgenommen hat.

Postuliert wird: Ich will Urlaub machen und regenerieren. Deshalb haben die Manager in den letzten Tagen und Wochen noch mal so richtig reingeklotzt, um alle Termine abzuarbeiten, Gespräche zu führen, Sitzungen zu leiten und E-Mails zu beantworten - nur um dann ein Beratungsgespräch mit dem Coach reinzuquetschen, während die Familie Eis essen geht. Und nach dem Urlaub sind schon wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...