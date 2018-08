Phantasien um eine Übernahme von Biofrontera durch die Deutsche Balaton zu 6 Euro je Aktie liegen derzeit erst einmal auf Eis. Dadurch geriet die Aktie zum Wochenende spürbar unter Druck und verlor am Freitag um 3,75 Prozent an Wert. Fragt man die Analysten, stehen die Zeichen für die Zukunft aber dennoch gut. SMC Research rechnet etwa mit einem Kursziel von 6,85 Euro, was rund 20 Prozent über den aktuellen Kursen liegt. Gleichzeitig wird zum Kauf der Aktien empfohlen. Wer ebenfalls mit einem ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...