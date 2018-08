Die türkische Lira knickte am Freitag auf einen historischen Tiefstand ein. Gegenüber dem Dollar verlor die Lira etwa 20 Prozent. Seit Januar hat die türkische Währung mehr als ein Drittel verloren. Das ist krass. Das führt verständlicherweise zu Sorgen der Bürger. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan fordert die Türken auf, ihre Euro- und Dollar-Reserven einzutauschen, um […] Im Original hier erschienen: Lira kollabiert: Was tun, wenn Du in der Türkei lebst? Die Lebensmittel-Vorräte würde ich auf aufbauen

Den vollständigen Artikel lesen ...