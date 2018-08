Auf dem 30. International Horticultural Congress (IHC2018), der vom 12. bis 16. August in Istanbul stattfindet, stellt Bayer seine neuesten Innovationen und neuartigen Ansätze für einen nachhaltigen Gartenbau vor. Tomatenfeld mit gesunden Pflanzen. Foto © Bayer AG Das Motto des IHC2018 lautet "Bridging the World through Horticulture". Ziel der Veranstaltung ist es,...

Den vollständigen Artikel lesen ...