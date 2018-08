Die Zwetschgen-Ernte ist derzeit in vollem Gang. Die Erträge sind üppig. Aufgrund des vielen Sonnenscheins in diesem Jahr sind die Zwetschgen von aussergewöhnlicher Qualität, hohem Zuckergehalt und reich an Aromen. LID Infografik "Reiche Zwetschgen-Ernte". Quelle: Schweizer Obstverband. Quelle: Lid.ch

Den vollständigen Artikel lesen ...