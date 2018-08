Die Fernost-Börsen starten mit Verlusten in die Woche. Grund ist der Absturz der türkischen Lira - auch wenn die Währung zunächst wieder etwas fester tendiert.

Die Währungskrise in der Türkei hat auch am Montag die asiatischen Märkte bestimmt. Die Lira blieb unter Druck, auch wenn sie nach der Ankündigung eines Aktionsplans der Regierung etwas fester notierte. Im fernöstlichen Devisenhandel wurde sie mit 6,9850 zum Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitag das Rekordtief von 7,24 zum Dollar erreicht hatte.

"Der Absturz der Lira, der im Mai begonnen hat, dürfte nun die türkische Wirtschaft in die ...

