Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat die EU für ihre Haltung gegenüber Menschenrechtsverletzungen in China massiv kritisiert. Angesichts der Verfolgung der muslimischen Volksgruppe der Uiguren gebe Europa "ein klägliches Bild" ab, sagte der Direktor der Menschenrechtsorganisation, Ulrich Delius, den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Montagausgabe).

"Vor allem die Haltung Frankreichs und Englands ist ein Debakel", erklärte Delius. Es fehle in Europa an "Rückgrat und Einigkeit". Delius äußerte sich aus Anlass eines UN-Berichts, wonach rund eine Million Menschen in der chinesischen Provinz Xinjiang in Lagern interniert seien.