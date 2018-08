"Westfälische Nachrichten" zu Glyphosat:

"Die massive Klagewelle in den USA und das erste Urteil eines Geschworenengerichts erhöhen den Handlungsdruck. Bayer wird - wenn der Konzern klug ist - seiner Tochter Monsanto in dieser Gemengelage nicht das Feld allein überlassen. Dass ein Gericht nach nur vierwöchiger Prozessdauer einem todgeweihten Glyphosat-Anwender ein Schmerzensgeld in dreistelliger Millionenhöhe zuspricht, ist ein Alarmsignal. Folgen Hunderte weitere Urteile dieser Dimension, übertreffen die Zahlungen irgendwann den Monsanto-Kaufpreis."/be/DP/he

AXC0020 2018-08-13/05:35