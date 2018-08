Seit Beginn des Jahres ist an den Aktienmärkten einiges los und belastet durch politische Risiken finden die Märkte keine eindeutige Richtung. Erst am Freitag wurde erneut deutlich wie schnell es an den Märkte abwärts gehen kann. Auch bei Wirecard ging es im Handelsverlauf erst einmal bergab, wobei die Aktie wieder auf das Vortagesniveau zurückkehrte. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...