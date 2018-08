Der Ökonom Justus Haucap über eine verfehlte Energiepolitik, mangelnden Wettbewerb und sein fehlender Glaube an staatliche Steuerung.

WirtschaftsWoche: Herr Haucap, ist die Energiewende ein Erfolg?Herr Justus Haucap: Das kann man leider nicht sagen. Sie ist ein nationaler Sonderweg, gepflastert mit Milliarden an Subventionen. Und der Ertrag des Ganzen ist höchst bescheiden: Deutschland produziert zwar Unmengen an Ökostrom, aber wir stoßen kaum weniger CO2 aus als vor der Energiewende. Das sollte doch das eigentliche Ziel sein.

Die Energiewende hat also für den Klimaschutz nichts gebracht.Sehr wenig. Der größte Fehler beim Ausbau der Erneuerbaren Energien war es, diesen in keiner Weise mit dem marktwirtschaftlichen Instrument des Emissionshandels zu verbinden. So entsteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...