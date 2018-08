Berlin erlebt eine Wiedergeburt einer Industriepolitik, die steuert, fördert und blockiert. Die Gefahren werden ausgeblendet.

Als Peter Altmaier Kanzleramtschef war, bekam er regelmäßig Anrufe deutscher Konzernchefs. Nicht selten ging es dabei um höchst diskrete Pläne: Unternehmen sollten gekauft oder Teile abgestoßen, Kurswechsel vollzogen oder hergebrachte Strukturen über Bord geworfen werden. Altmaier stellte den Bossen am anderen Ende der Leitung dann üblicherweise nur zwei Fragen: Habt ihr euch das gut überlegt? Und: Was kostet das? Eine Bewertung, so erzählt es Altmaier gern und aus dem Brustton der Überzeugung, sei nicht Sache des Staates. Politik habe sich da rauszuhalten.

Eine hübsche Anekdote ist das, ganz ohne jeden Zweifel, aber wie es mit diesen schönen Geschichten in eigener Sache nun einmal so ist: Sie stimmt nur halb.

In Wirklichkeit hält es der CDU-Mann und heutige Wirtschaftsminister Altmaier durchaus mit seinem Vorvorgänger Sigmar Gabriel, bekanntlich Sozialdemokrat, der mit einer nachweisbaren Freude an Industriepolitik ausgestattet war. Die, sagte Gabriel gerne, sei "Musik in meinen Ohren". Gerade in einem Ministerium, das sich selbst gerne als letzte Bastion der Marktwirtschaft sieht, als Hort der Ordnungspolitik.

Auch Altmaier hat Gefallen an den, wie er selbst sagt, "ein, zwei Prozent" gefunden, bei denen Politik eben doch mitmischen sollte. Und weniger an den 98,99 Prozent, wo Politik die Wirtschaft laufen lässt. Er selbst redet neuerdings leidenschaftlich von einer Art Airbus-Projekt für künstliche Intelligenz (KI) oder von der Notwendigkeit, hierzulande Batteriezellen für Elektroautos zu fertigen. Auch die Kanzlerin erhebt KI zur Schlüsseltechnologie, die es unbedingt zu fördern gelte. Neuerdings ist Berlin außerdem ganz elektrisiert von der Idee, eine Agentur für Sprunginnovationen zu gründen, quasi als staatlicher Quell der Disruption. Und als wäre das nicht genug, hat die Bundesregierung jüngst sowohl den Einstieg chinesischer Investoren beim Stromnetzbetreiber 50Hertz mithilfe der staatlichen Förderbank KfW verhindert als auch die Übernahme des Mittelständlers Leifeld. Die Außenwirtschaftsverordnung will Altmaier nun auch weiter verschärfen. Ein, zwei Prozent? Eher mehr.

Berlin erlebt eine Renaissance der Industriepolitik. Neben die unsichtbare Hand des Marktes tritt immer stärker die öffentliche, die steuert, lenkt und - wenn nötig - auch blockiert. Die Verlockung ist zu groß. Von lupenreinen Marktwirtschaftlern würde erwartet, Dopingproben zu nehmen und die Ringseile zu spannen. Dem Industriepolitiker ist das nie genug. Um im Bild zu bleiben: Er steigt selbst in den Ring. Die Kraft, nichts zu tun und nur den Ordnungsrahmen zu setzen, bringen immer weniger Politiker auf. Die große Koalition jedenfalls nicht.

Verzicht üben

Es ist ein zweifelhafter, in jedem Fall ein problematischer Trend. Denn eigentlich ist es recht einfach: Die defensiv-robuste Industriepolitik wie im Falle der Abwehr chinesischer Investoren ist im Einzelfall richtig, weil dort keine Marktwirtschaft auf Shoppingtour geht. Sie muss aber begrenzt bleiben, um den offenen Standort Deutschland nicht zu gefährden. Industriepolitik sollte sich ausschließlich um Grundlegendes kümmern - und sich gerade nicht anmaßen, mehr zu wissen als die Märkte.

"Wenn Deutschland als Innovationsstandort nachhaltig erfolgreich bleiben will, dann sollten wir ...

