Uber, Didi, Lyft - beim Ansturm auf das digitale Mobilitäts-Geschäft sind kaum deutsche Start-ups vertreten. Doch der Chauffeurs-Dienst Blacklane versucht sich in der Premiumnische. Und gedeiht darin gut.

Wer träumt nicht davon: Ein Concierge wartet mit Namensschild unten an der Flugzeugtreppe. Während die anderen Fahrgäste noch in den Zubringerbus steigen, begleitet der Mann einen zum Mercedes AMG C-Klasse. In dem geht es weiter zur VIP-Lounge. Dort angekommen, gibt man seine Gepäckunterlagen an einen Flughafenmitarbeiter ab. Keine Viertelstunde später sind die Koffer da, abgefertigt durch den Zoll - und die Geschäfts-Reise kann weitergehen. Denn vor der VIP-Lounge wartet schon der Blacklane-Chauffeur, damit es ohne weitere Unterbrechungen vorangehen kann. Das Ganze wird natürlich vorher per App oder online gebucht.

Blacklane PASS heißt der neue Abhol-Dienst direkt am Flugzeug, den der Berliner Chauffeur-Service seit heute weltweit anbietet wie etwa am Frankfurter Flughafen. Blacklane-Chef Jens Wohltorf will damit "einen weiteren Knackpunkt lösen" auf Reisen von Menschen, die oft und viel beruflich unterwegs sind und sich dabei einen Chauffeurdienst leisten. 100 Euro pro Mitfahrer soll das neue Angebot "vom Flugsteig bis zur Bordsteinkante draußen am Flughafen" kosten.

Zusätzlich 50 Euro kommen für den Aufenthalt in der VIP-Lounge dazu. Herkömmliche Dienste in dem Geschäft verlangten dafür zwischen 250 und 300 Euro pro Kunde, sagt der Blacklane-Chef. "Wir die Preise weiter senken und das Metier demokratisieren", so Wohltorf weiter. Er hat den Vorstoß gestern auf einer Messe im kalifornischen San Diego ankündigt, 1000 Lounges an 500 Flughäfen weltweit habe man als Partner mit an Bord. Fahrdienste demokratisieren - war da nicht noch was?

Mobilitäts-Rausch verpasst

Kaum eine Branche hat so viel Investorengeld angelockt und Fantasien befeuert wie die der Fahrtdienste ...

