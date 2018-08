Die Krise in der Türkei hat am Devisenmarkt auch die Währungen von anderen Schwellenländern wie Mexiko oder Südafrika erfasst. So fiel der südafrikanische Rand zeitweise fast zehn Prozent - das war der höchste Verlust seit fast zehn Jahren. Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen, stand aber immer noch rund fünf Prozent unter dem Niveau vom Freitagabend. Auch der mexikanische Peso gab nach, allerdings nicht so stark. Durch die Türkei-Krise steige die ohnehin schon hohe Nervosität an den Märkten für Schwellenländer, sagten Händler. So steht die Währung Südafrikas bereits seit einiger Zeit wegen der politischen Unsicherheiten unter Druck. Der Rand verlor seit Jahresbeginn im Vergleich zum Dollar etwas mehr als 15 Prozent an Wert./zb/mne/jha/

