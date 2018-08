Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Tom Enders hätte eine optimale Lösung bei der Neubesetzung der Aufsichtsratsspitze von Thyssenkrupp sein können. Als Chef des Luftfahrtkonzerns Airbus hat er Erfahrung mit komplexen Situationen. Außerdem gilt Enders mit seiner Reputation als unabhängig und stark genug, um nicht zum Spielball von Investoreninteressen zu werden. Der 59-Jährige sei deshalb in diesen Tagen gefragt worden, ob er die Nachfolge von Ulrich Lehner übernehmen würde, erfuhr das Handelsblatt aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Enders aber sagte ab. Das Unternehmen wollte auf Anfrage keine Stellung beziehen. (Handelsblatt S. 16)

COMMERZBANK - "Wir sind nach wie vor auf Kurs - auch für unser Zwischenziel, bis Jahresende netto eine Million Neukunden zu erreichen", sagte Michael Mandel, Privatkundenvorstand der Commerzbank, in einem Interview. "Für dieses Ziel werden wir hart kämpfen. Wir werden unsere Werbebudgets jetzt im zweiten Halbjahr gezielt für neue Kampagnen einsetzen - unter anderem für unser kostenloses Girokonto und Ratenkredite. Darüber hinaus hat die Comdirect nach dem Verkauf der Tochter Ebase mehr Mittel zur Verfügung, um in zusätzliches Kundenwachstum zu investieren." (Handelsblatt S. 28)

JACK WOLFSKIN - "Wir stabilisieren das Geschäft und wollen international wachsen", sagte Melody Harris-Jensbach, Unternehmenschefin der Outdoor-Marke Jack Wolfskin in einem Interview. "Wir sind auf einem guten Weg und vollziehen gerade die Wende. Bis die Marke die Neuausrichtung wirklich geschafft hat, wird es noch zwei Jahre dauern", sagte sie weiter. (SZ S. 16)

TELEFONICA - "Wir haben eine Investitionsquote von etwa 13 Prozent", sagte Markus Haas, Chef von Telefónica Deutschland in einem Interview. "Wir konzentrieren uns mit diesem Geld im Gegensatz zum Wettbewerb voll auf den Mobilfunk und nicht aufs Festnetz. Wir stecken etwa eine Milliarde Euro im Jahr in den Mobilfunk, und da sind wir auch gut aufgestellt. Warum? Wir betreiben heute die meisten Antennenstandorte in Deutschland nach der Zusammenlegung mit E-Plus. Wir müssen also nicht viel Geld ausgeben, um neue Standorte zu bauen. Für uns geht es jetzt darum, neue Technologien aufzubauen und in Glasfaserkooperationen mit allen Playern im Markt zu gehen, damit wir alle Stationen mit Glasfaser versorgen können." (Handelsblatt S. 18)

GIESECKE & DEVRIENT - Der Banknotendrucker und IT-Sicherheitsanbieter Giesecke & Devrient stellt sich der digitalen Herausforderung und forciert mobiles Bezahlen und Cybersicherheit in der Industrie. (FAZ S. 19)

SUZUKI - Auch Suzuki, Mazda und der Motorradbauer Yamaha haben bei Spritverbrauchs- und Abgastests gepfuscht. Das geht aus einem Bericht hervor, den Japans Transportministerium veröffentlichte. Das Ministerium hat die Untersuchung angeordnet, nachdem Nissan, Subaru und Mitsubishi verfälschte Tests zugeben mussten. Verkehrsminister Keiichi Ishii nannte die Fehler "extrem bedauerlich". Von fast 13.000 Suzuki-Fahrzeugen, die überprüft wurden, wurde etwa die Hälfte beanstandet. Suzuki räumte bereits im Mai ein, bei Verbrauchstests unzulässige Verfahren angewendet zu haben. (SZ S. 15)

