The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HSH33D2 HSH NORDBANK IS 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB3230 LDSBK.SAAR OPF A323 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU00568AC60 ACTIVISION BLIZZ. 13/23 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1542532541 PETERS INTL (KY) 16/21 BD01 BON RUB N

CA XFRA DE000HSH30G1 HSH NORDBANK IS 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US361841AB55 GLC CAP/FING II 14/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796NQ82 US TREASURY BILL 08/16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0961509543 WORLD BK 13/18 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1351713109 WORLD BK 16/18 MTN BD02 BON INR N

CA XFRA XS1094769947 WESTPAC BKG 14/18 MTN BD03 BON TRY N