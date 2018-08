FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4W14 HSH NORDBANK MZC 3 15/25 0.000 %

UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.201 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.244 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.131 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.070 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.166 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.166 EUR

XFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.691 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.497 EUR

XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 0.028 EUR

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.349 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.482 EUR

35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.105 EUR

XFRA DE000HLB3D40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/16 0.001 %

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.157 EUR

XFRA DE000HLB9NM4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/15 0.001 %

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.052 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.174 EUR

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.393 EUR

XFRA DE000HSH4W06 HSH NORDBANK MZC 2 15/19 0.000 %

H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.366 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.063 EUR