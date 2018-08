Scout24 AG schließt weiteres Quartal mit starkem Wachstum bei Umsatz und Profitabilität gegenüber dem Vorjahr ab und setzt Erfolgsgeschichte im zweiten Halbjahr 2018 fort DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Scout24 AG schließt weiteres Quartal mit starkem Wachstum bei Umsatz und Profitabilität gegenüber dem Vorjahr ab und setzt Erfolgsgeschichte im zweiten Halbjahr 2018 fort 13.08.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Scout24 AG schließt weiteres Quartal mit starkem Wachstum bei Umsatz und Profitabilität gegenüber dem Vorjahr ab und setzt Erfolgsgeschichte im zweiten Halbjahr 2018 fort * Umsatzwachstum von 9,7% auf 251,2 Millionen Euro * EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit steigt um 1,6 Prozentpunkte auf 55,3% * Starke Ergebnisse über alle drei Geschäftsbereiche hinweg * Gut unterwegs die Jahresziele 2018 zu erreichen Berlin / München, 13. August 2018 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), ein führender Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat im zweiten Quartal 2018 erneut ein starkes Wachstum verzeichnet und damit auch im ersten Halbjahr 2018 Umsatz und Profitabilität weiter gesteigert. Mit den voll im Rahmen der Erwartungen liegenden Ergebnissen ist die Gruppe weiterhin auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr 2018 zu erreichen. Gemäß dem untestierten, aber einer prüferischen Durchsicht unterzogenen, Konzernzwischenabschluss stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2018 um 9,7% auf 251,2 Millionen Euro. Das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich überproportional um 13,0% auf 138,8 Millionen Euro. Daraus resultierte eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 55,3% (Anstieg um 1,6 Prozentpunkte). Die Cash Contribution stieg um 6,3% gegenüber der Vergleichsperiode, ist aber belastet durch erwartungsgemäß höhere Investitionen im ersten Halbjahr 2018 für Produktentwicklung und eine außerordentliche Investition im Zusammenhang mit dem Büroumzug in München. "Alle drei Geschäftsbereiche haben im ersten Halbjahr 2018 eine anhaltende Dynamik gezeigt und damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2018 geschaffen. Besonders zufrieden sind wir mit der Entwicklung bei ImmobilienScout24. Wir gehen nun davon aus, mit Immobilienscout24 ein Umsatzwachstum am oberen Ende der zu Jahresbeginn genannten Prognosespanne zu erreichen. Mit allen Geschäftsbereichen auf Kurs, fokussieren wir uns auch weiterhin auf unsere Strategie, unser Marktnetzwerk weiter zu entwickeln, das Nutzererlebnis zu steigern und weitere Schritte entlang der Consumer Journey in der digitalen Welt abzudecken. Mit dem Kauf von FINANZCHECK.de, einem führenden deutschen Fintech-Unternehmen, haben wir zu diesem Zweck kürzlich eine strategische Akquisition getätigt. Eine perfekte Ergänzung zu unserem Consumer Services Geschäft", sagt Greg Ellis, Vorstandsvorsitzender der Scout24 AG. "Seit unserem Börsengang haben wir nun im elften Quartal in Folge ein Umsatz- und Ergebniswachstum gegenüber dem Vorjahr erzielt, unsere finanziellen Ziele erfüllt und unsere erfolgreiche Wachstumsstory eindrucksvoll untermauert. Diese anhaltend starke finanzielle Leistung bildet eine gute Basis für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens und spiegelt sich auch in den günstigen Finanzierungsbedingungen wider, die wir jüngst bei der vorzeitigen Refinanzierung unserer Bankkredite erreicht haben. Aufgrund der intensiven Nutzung unserer Marktplätze und der Synergien zwischen ihnen sind wir überzeugt, dass wir auf unserem Weg zu einem führenden Marktnetzwerk rund um die Immobilienbranche in Deutschland und der Automobilbranche in Europa noch erhebliches Umsatzpotenzial erschließen können", kommentiert Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG. Überblick Finanzkennzahlen Die nachfolgende Tabelle gibt einen ausführlichen Überblick über die Finanzkennzahlen des Konzerns für das erste Halbjahr und das zweite Quartal zum 30. Juni 2018: (in Millionen Euro) Q2 Q2 +/- H1 H1 +/- 2018 2017* 2018 2017* Außenumsätze 127,8 117,0 9,2- 251,2 228,9 9,7- % % IS24 61,8 59,3 4,2- 122,3 116,3 5,2- % % AS24 44,6 38,8 15,- 86,7 75,1 15,- 0% 4% CS 21,3 19,2 10,- 42,0 37,5 12,- 9% 0% EBITDA aus gewöhnlicher 75,1 66,4 13,- 138,8 122,8 13,- Geschäftstätigkeit1 1% 0% IS24 43,6 40,2 8,5- 83,6 78,4 6,6- % % AS24 24,2 19,7 22,- 43,2 34,4 25,- 8% 6% CS 9,0 7,5 20,- 15,8 13,7 15,- 0% 3% EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 58,8% 56,8% 2,0- 55,3% 53,7% 1,6- Geschäftstätigkeit - in %1 pp pp IS24 70,6% 67,8% 2,8- 68,4% 67,4% 1,0- pp pp AS24 54,3% 50,8% 3,5- 49,8% 45,8% 4.0- pp pp CS 42,3% 39,1% 3,2- 37,6% 36,5% 1,1- pp pp EBITDA2 70,2 58,9 19,- 131,0 112,1 16,- 2% 9% Investitionen (bereinigt)5 10,1 5,3 90,- 18,0 9,4 91,- 5% 5% Cash Contribution3 65,0 61,1 6,4- 120,7 113,5 6,3- % % Cash Conversion4 89% 92% -3p- 87% 92% -5 p pp * Die folgende Änderung wurde im Vergleich zu den berichteten Zahlen für 2017 vorgenommen: IFRS 15 wurde per 1. Januar 2018 angewendet und die Zahlen für 2017 wurden rückwirkend angepasst. IFRS 16 wird ebenfalls seit dem 1. Januar 2018 angewendet, die Zahlen für 2017 wurden nicht rückwirkend angepasst. 1 EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht-operative und Sondereffekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für Reorganisation, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kapitalstruktur des Unternehmens und Unternehmenserwerben (realisiert und unrealisiert) und sowie ergebniswirksame Effekte aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit eines Segments ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den externen Umsatzerlösen des jeweiligen Segments. 2 EBITDA wird definiert als Ergebnis vor Netto-Finanzierungsaufwand, Ertragsteuern, Abschreibungen, Wertberichtigungen und den Ergebnissen aus den Veräußerungen von Tochterunternehmen. 3 Cash Contribution ist definiert als EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vermindert um Investitionen (bereinigt). 4 Cash Conversion ist definiert als EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vermindert um Investitionen (bereinigt) im Verhältnis zum EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. 5 Die Investitionen (bereinigt) beinhalten nicht die Investitionen, die aufgrund der Anwendung von IFRS 16 im Geschäftsjahr 2018 angefallen sind. Die Bilanzzugänge aus der Anwendung von IFRS 16 belaufen sich im ersten Halbjahr 2018 auf 33,4 Millionen Euro. Der Halbjahresfinanzbericht, einschließlich des Konzernzwischenabschlusses und weiteren Informationen auf Segmentebene, ist unter www.scout24.com/finanzberichte verfügbar. Geschäftsentwicklung Konzern Scout24 hat ihre erfolgreiche Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 weiter fortgesetzt, getragen von der anhaltend positiven Entwicklung aller drei Segmente, ImmobilienScout24 ("IS24"), AutoScout24 ("AS24") und Scout24 Consumer Services ("CS"). So steigerte die Gruppe ihre Außenumsätze im ersten Halbjahr 2018 um 9,7% auf 251,2 Millionen Euro. (H1 2017: 228,9 Millionen Euro). Aufgrund der guten Skalierbarkeit des Scout24 Geschäftsmodells und eines unterproportionalen Kostenwachstums verbesserte sich das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das erste Halbjahr 2018 im Jahresvergleich überproportional und nahm um 13,0% auf 138,8 Millionen Euro zu, was einer Marge von 55,3% (H1 2017: 53,7%) entspricht. Das EBITDA des Konzerns stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 16,9% auf 131,0 Millionen Euro (H1 2017: 112,1 Millionen Euro). Darin enthalten sind 7,8 Millionen Euro nicht-operative Kosten (H1 2017: 10,7 Millionen Euro). Diese umfassen Kosten im Rahmen von M&A Aktivitäten inklusive Post-Merger-Integration und Personalkosten aus anteilsbasierten Vergütungen sowie im Zusammenhang mit Veränderungen der Organisationsstruktur. Im ersten Halbjahr 2018 setzen sich die nicht-operativen Kosten im Wesentlichen aus Personalkosten in Höhe von 4,9 Millionen Euro, darin Kosten aus anteilsbasierten Vergütungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro, sowie Kosten im Rahmen von M&A Aktivitäten (3,2 Millionen Euro) zusammen. Darüber hinaus sind zusätzlich Aufwendungen in Höhe von 0,9 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem im März 2018 durchgeführten Büroumzug in München, sowie ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,6 Millionen Euro für die Veräußerung der Markenrechte der "JobScout24" Schweiz enthalten. Scout24 verzeichnete für das erste Halbjahr 2018 ein Konzernergebnis nach Steuern, das vollständig den Aktionären zuzurechnen ist, in Höhe von 66,4 Millionen Euro (H1 2017: 54,9 Millionen Euro), woraus sich ein Ergebnis je Aktie von 0,62 Euro (H1 2017: 0,51 Euro) ergibt. Die Cash Contribution, bereinigt um die Auswirkungen der erstmaligen Anwendung von IFRS 16, stieg im ersten Halbjahr 2018 um 7,2 Millionen Euro auf 120,7 Millionen Euro (H1 2017: 113,5 Millionen Euro). Die Cash Conversion Rate, von 87%, bezogen auf das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, war aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 (92%) erwartungsgemäß rückläufig. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum 30. Juni 2018 33,6 Millionen Euro (31. Dezember 2017: 56,7 Millionen Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert als Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten, vermindert um liquide Mittel) beliefen sich auf 581,8 Millionen Euro im Vergleich zu 560,9 Millionen Euro zum 31. Dezember 2017 (30. Juni 2017: 614,7 Millionen Euro). Der Verschuldungsgrad (Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf Monate) war stabil bei 2,2:1 (31. Dezember 2017: 2,2:1, 30. Juni 2017: 2,6:1). ImmobilienScout24 (IS24) (in Millionen Euro) Q2 Q2 % H1 H1 % 2018 2017- Ände- 2018 2017* Ände- * rung rung Umsätze mit 30,2 28,4 6,3% 59,7 56,1 6,4% Residential-Immobilien Partnern ARPU Residential-Immobilien 626 616 1,6% Partner (EUR/Monat)** Umsätze mit 13,1 11,8 11,0% 25,6 23,2 10,3% Business-Immobilien Partnern ARPU Business-Immobilien 1.517 1.358 11,7% Partner (EUR/Monat)** Umsätze mit privaten Anbietern 18,5 19,1 -3,1% 36,9 36,9 0,0% und Sonstige Außenumsätze gesamt 61,8 59,3 4,2% 122,3 116,3 5,2% EBITDA aus gewöhnlicher 43,6 40,2 8,5% 83,6 78,4 6,6% Geschäftstätigkeit EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 70,6- 67,8- 2,8pp 68,4% 67,4% 1,0pp Geschäftstätigkeit - in % % % * Die folgende Änderung wurde im Vergleich zu bisher berichteten Zahlen für 2017 vorgenommen: IFRS 15 wurde per retrospektiv 1. Januar 2017 angewendet. IFRS 16 wird ebenfalls seit dem 1. Januar 2018 angewendet, die Zahlen für 2017 wurden nicht rückwirkend angepasst. ** Wird nur halbjährlich berichtet. Die Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem zweiten Halbjahr 2017 (im zweiten Halbjahr 2017 lag das Wachstum im Jahresvergleich bei 2,4%) ist vor allem auf den Anstieg der Umsätze mit Residential-Immobilien Partnern und Business-Immobilien Partnern zurückzuführen. Der Umsatzanstieg mit Residential-Immobilien Partnern wurde im Wesentlichen getrieben durch ein Wachstum der Residential-Immobilien-Partner um 10,2%, was einen anhaltenden Trend in der Anzahl der Residential-Immobilien Partner aufzeigt. Seit Mitte des Jahres 2017 hat sich die Anzahl der Immobilienpartner stabilisiert und ist aufgrund geringer Kundenabwanderungen sowie hoher Kundenrückgewinnungs- und -neuakquisitionsraten seitdem kontinuierlich angestiegen. Darin spiegelt sich gleichermaßen eine hohe Kundenzufriedenheit sowie eine solide Vertriebsleistung wider. Der durchschnittliche Erlös je Kunde pro Monat ("ARPU") der zurück- und neu hinzugewonnenen vertraglichen Residential-Immobilienpartner liegt jedoch signifikant unter dem ARPU aller vertraglichen Residential-Immobilienpartner, was einen verwässernden Effekt auf den ARPU aller Residential-Immobilienpartner zur Folge hat. Somit lag der ARPU Residential-Immobilienpartner (vertraglich), trotz Preisanpassungsmaßnahmen bei Bestandskunden und zusätzlicher Vermarktung der VIA Produktpalette, mit 626 Euro nur 1,6% über dem Niveau des Vorjahres (H1 2017: 616 Euro), wohingegen die Umsätze mit Residential-Immobilien Partnern um 6,4% stiegen. Die Umsätze mit Business-Immobilien Partnern entwickelten sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 ebenfalls dynamisch. Bei einer weitgehend stabilen Anzahl an Business-Immobilien Partnern (vertraglich) entwickelte sich der ARPU Business-Immobilienpartner aufgrund von Preisanpassungsmaßnahmen und zusätzlicher Vermarktung von Produkten aus der VIA Produktpalette sehr positiv und verzeichnete ein Wachstum von 11,7% (H1 2018: 1.517 Euro, H1 2017: 1.358 Euro). IS24 konnte seinen Marktanteil im ersten Halbjahr 2018 weiter ausbauen und seinen Wettbewerbsvorsprung sowohl beim Anzeigenmarktanteil, trotz der allgemeinen Marktentwicklung hin zu einer geringeren durchschnittlichen Standzeit von Anzeigen, als auch bei Besucherzahlen und Nutzeraktivität weiter steigern. AutoScout24 (AS24) (in Millionen Euro) Q2 Q2 % H1 H1 % 2018 2017- Ände- 2018 2017- Ände- * rung * rung Umsätze mit Händlern in 18,4 16,7 10,2% 36,7 33,0 11,2% Deutschland ARPU Händler-Partner Deutschland 226 210 7,6% (EUR/Monat)** Umsätze mit Händlern in den 18,1 15,1 19,9% 35,4 29,1 21,6% europäischen Kernmärkten ARPU Händler-Partner europäische 266 231 15,1% Kernmärkte (EUR/Monat)** Umsätze mit OEM 4,9 3,9 25,6% 8,7 7,1 22,5% Sonstige Erlöse 3,1 3,1 0,0% 5,9 6,0 0,0% Außenumsätze gesamt 44,6 38,8 15,0% 86,7 75,1 15,4% EBITDA aus gewöhnlicher 24,2 19,7 22,8% 43,2 34,4 25,6% Geschäftstätigkeit EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 54,3- 50,8- 3,5pp 49,8- 45,8- 4,0pp Geschäftstätigkeit - in % % % % % * Die folgende Änderung wurde im Vergleich zu bisher berichteten Zahlen für 2017 vorgenommen: IFRS 15 wurde per retrospektiv 1. Januar 2017 angewendet. IFRS 16 wird ebenfalls seit dem 1. Januar 2018 angewendet, die Zahlen für 2017 wurden nicht rückwirkend angepasst. ** Wird nur halbjährlich berichtet. Das Segment AS24 befindet sich weiterhin auf starkem Wachstumskurs, hauptsächlich getrieben durch die Umsätze mit Händler-Partnern, sowohl in Deutschland als auch in den europäischen Kernmärkten, zu denen nun auch Österreich als Kernmarkt gehört. Da die Zahl der Händler-Partner in Deutschland und in den europäischen Kernmärkten im ersten Halbjahr aufgrund der bereits hohen Marktdurchdringung weitestgehend stabil blieb, ist das Umsatzwachstum im Wesentlichen auf Preisanpassungsmaßnahmen sowie die Vermarktung zusätzlicher Produkte aus der MIA Produktpalette, beispielsweise die 360 -Option für die Fahrzeuginserate, zurückzuführen. Dementsprechend verzeichnete AS24 in Deutschland einen Anstieg des ARPU um 7,6% und in den europäischen Kernmärkten um 15,1% (H1 2018: 226 Euro bzw. 266 Euro, H1 2017: 210 Euro bzw. 231 Euro). Die Umsätze mit OEM lagen mit 8,7 Millionen Euro um 22,5% über dem Niveau des Vorjahres von 7,1 Millionen Euro. Gemessen an der Zahl der Anzeigen ist AS24 weiterhin Marktführer in Belgien (inklusive Luxemburg), den Niederlanden, Italien und Österreich. In Deutschland verzeichnete AS24 einen konstant hohen Anzeigenbestand von monatlich mehr als einer Million Anzeigen und arbeitet weiter daran, die Lücke zu seinem nächsten Wettbewerber zu schließen. Scout24 Consumer Services (CS) (in Millionen Euro) Q2 Q2 % H1 H1 % 2018 2017- Ände- 2018 2017- Ände- * rung * rung Umsätze mit 10,6 10,1 5,0% 20,6 19,1 7,9% Finanzierungspartnern Umsätze aus Dienstleistungen 6,7 5,6 19,6% 13,5 11,7 15,4% Display-Umsätze mit Dritten 4,0 3,4 17,6% 7,9 6,8 16,2% Außenumsätze gesamt 21,3 19,2 10,9% 42,0 37,5 12,0% EBITDA aus gewöhnlicher 9,0 7,5 20,0% 15,8 13,7 15,3% Geschäftstätigkeit EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 42,3- 39,1- 3,2pp 37,6- 36,5- 1,1pp Geschäftstätigkeit - in % % % % % * Die folgende Änderung wurde im Vergleich zu bisher berichteten Zahlen für 2017 vorgenommen: IFRS 15 wurde per retrospektiv 1. Januar 2017 angewendet. IFRS 16 wird ebenfalls seit dem 1. Januar 2018 angewendet, die Zahlen für 2017 wurden nicht rückwirkend angepasst. Scout24 Consumer Services ("CS") wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 als eigenständiges Segment etabliert und wird damit erstmals im ersten Quartal 2018 entsprechend ausgewiesen. Es umfasst alle Aktivitäten rund um Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette des Immobilien- oder Automobilmarktes und im Bereich der Werbung von nicht-immobilien- oder nicht-automobilbezogenen Dritten. Der Anstieg der Außenumsätze im ersten Halbjahr 2018 wurde vor allem von den Umsätzen aus Dienstleistungen und den Umsätzen mit Finanzierungspartnern getragen. Insbesondere die Umsätze aus Dienstleistungen entwickelten sich aufgrund des Erfolgs der Premium-Mitgliedschaft sehr erfreulich. Die Display-Umsätze mit Dritten nahmen ebenfalls deutlich zu und zeigten eine Erholung von einem weniger dynamischen ersten Halbjahr 2017. Ausblick Scout24 hat das erste Halbjahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 9,7% und einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 55,3% erfolgreich abgeschlossen und liegt damit voll im Rahmen der im Geschäftsbericht 2017 abgegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 2018, beziehungsweise der an die neuen Rechnungslegungsvorschriften angeglichenen Prognose, wie im Bericht für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Der Ausblick für den Online-Werbemarkt in Deutschland und Europa bleibt positiv, da private Nutzer und Kunden immer stärker auf digitale Kommunikation setzen. Scout24 ist mit seinen marktführenden Plattformen, Immobilien-Scout24 und AutoScout24, bestens positioniert, um diesen fortschreitenden strukturellen Rückenwind zu nutzen. Beide Plattformen profitieren von der Verschiebung von Marketingbudgets von traditionellen (Print-)Medien in Richtung der Online-Medien. Dieser Entwicklung sowie dem steigenden Verlangen der Partner und Nutzer von Scout24 nach Digitalisierung entlang des gesamten Prozesses des Kaufs oder Verkaufs von Immobilien und Automobilen trägt auch der Bereich Scout24 Consumer Services Rechnung. Scout24 ist auch in diesem Bereich aufgrund der intensiven Nutzung der Marktplätze IS24 und AS24 und der Synergien zwischen IS24 und AS24 hervorragend positioniert, dieses Potential weiter auszuschöpfen und Scout24 als Marktnetzwerk rund um Immobilien und Automobile in Deutschland und Europa weiter zu etablieren. Das profitable Wachstum ist insbesondere durch die Umsätze mit Makler- und Händlerkunden sowie durch die Umsätze aufgrund verstärkter Monetarisierung des Angebotes an Dienstleistungen für Nutzer entlang der Wertschöpfungskette des gesamten Immobilienverkaufs- und Vermietungsprozesses bzw. des Automobilmarktes geprägt. Der Vorstand erwartet, dass diese Dynamik auch im zweiten Halbjahr 2018 anhält und die Konzernumsätze im Geschäftsjahr 2018 zwischen 9,0% und 11,0% wachsen werden, wie auch bisher prognostiziert. Infolge der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells wird sich die Gesamtkostenbasis auch weiterhin unterproportional zum Umsatz entwickeln. Weiterhin geht der Vorstand davon aus, dass die Kostenbasis im zweiten Halbjahr im Jahresvergleich weniger stark ansteigen wird als im ersten Halbjahr 2018. Der Vorstand ist daher zuversichtlich, für das Geschäftsjahr 2018 eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zwischen 56,0% und 57,5% zu erreichen. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 passt der Vorstand seine Jahresprognose für IS24 an erwartet nun ein Umsatzwachstum zwischen 5,0% und 6,0% (bisherige Prognose: zwischen 4,0% und 6,0%), getrieben im Wesentlichen durch einen Anstieg des ARPU der Partner im Residential- als auch Business-Immobilienbereich als auch auf der Basis weiterhin geringer Kundenabwanderungs- sowie stabiler Kundenrück- und Neugewinnungsraten im zweiten Halbjahr 2018. Für das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wird aufgrund von unterproportionalem Kostenwachstum eine leicht höhere Wachstumsrate erwartet. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sollte somit mindestens 68,0% erreichen, wie auch im ersten Halbjahr 2018 bereits bestätigt (Marge H1 2018: 68,4%). Die Umsatzerlöse von AS24 stiegen im ersten Halbjahr 2018 um 15,4% und liegen damit im Rahmen der Prognose, welche von einem Umsatzwachstum von zirka 14% für das Gesamtjahr ausgeht. Auch für das zweite Halbjahr 2018 ist der Vorstand zuversichtlich, ein Umsatzwachstum in dieser Größenordnung zu erzielen und erwartet somit weiterhin Umsatzerlöse von mindestens 180,5 Millionen Euro für das Jahr 2018, hauptsächlich getrieben durch einen kontinuierlichen Anstieg des ARPU der Händlerpartner, insbesondere in Deutschland, Belgien, Niederlande, Italien und Österreich. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit lag im ersten Halbjahr 2018 bei 49,8%, beziehungsweise bei 54,3% im zweiten Quartal 2018. Insbesondere die Entwicklung im zweiten Quartal untermauert die Zuversicht des Vorstands, dass die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2018 zirka 52,0% betragen sollte. Das Segment CS verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatzanstieg von 12% auf 42,0 Millionen Euro, was dem an die neuen Rechnungslegungsvorschriften angeglichenen Ziel eines Umsatzwachstums von rund 12,0% entspricht. Getragen wurde das Umsatzwachstum im Wesentlichen durch eine verstärkte Nutzung unserer Angebote entlang der Wertschöpfungskette im Immobilien- als auch Automobilbereich, wie z.B. Bau- und Autofinanzierungsvermittlung, Bonitätsprüfung, Premium Mitgliedschaft, sowie durch den Verkauf von Werbeanzeigen. Der Vorstand erwartet, dass sich diese Entwicklung auch im zweiten Halbjahr 2018 fortsetzt, und somit ein Umsatzwachstum in vergleichbarer Höhe erzielt werden kann. Der Vorstand ist dementsprechend zuversichtlich, für das Gesamtjahr 2018 (ohne Berücksichtigung von FINANZCHECK.de) Umsätze von mindestens 87,0 Millionen Euro zu erzielen. Im ersten Halbjahr 2018 lag EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bei 37,6%, ein Anstieg von 1,1 Prozentpunkten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017. Der Vorstand geht davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und bestätigt seine Prognose eines Wachstums der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (ohne Berücksichtigung von FINANZCHECK.de) von mindestens einem Prozentpunkt für das Geschäftsjahr 2018. Im ersten Halbjahr 2018 sind nicht-operative Kosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro angefallen. Im Geschäftsjahr sollten sich die nicht-operativen Kosten insgesamt auf 14,5 Millionen Euro bis 16,5 Millionen Euro belaufen und damit mehr als bislang prognostiziert. Dies vor allem vor dem Hintergrund erhöhter Kosten im ersten Halbjahr 2018 für anteilsbasierte Vergütungen infolge der dynamischen Aktienkursentwicklung sowie verstärkter M&A-Aktivitäten. Der Vorstand geht wie bisher davon aus, dass sich die Investitionen (ohne Berücksichtigung des Bilanzzugangs aus der Anwendung von IFRS 16) auf etwa 34,0 Millionen Euro summieren werden. Diese beinhaltet Einmalaufwendungen in Sachanlagen für den neuen Bürostandort in München von ungefähr 8,0 Millionen Euro. Am 18. Juli 2018 hat Scout24 eine Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher Anteile an der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH ("FINANZCHECK.de") einem deutschen Online-Vergleichsportal für Verbraucherkredite, unterzeichnet. Der Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird in den nächsten vier bis sechs Wochen nach Unterzeichnung erwartet. FINANZCHECK.de wird dem Segment Scout24 Consumer Services zugerechnet. Eine Konsolidierung der FINANZCHECK.de in die Scout24-Gruppe ab dem 1. September 2018, welche unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht, die voraussichtlich im September 2018 erwartet wird, wird den Konzernumsatz zusätzlich um rund 12 Millionen Euro erhöhen. Das Umsatzwachstum im Konzern läge dann bei 11,5% bis 13,5%. Aufgrund eines negativen Beitrags der FINANZCHECK.de zum EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im niedrigen einstelligen Millionenbetrag würde sich die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2018 auf 54,5% bis 56,0% verringern. Weiterhin werden zusätzliche Kosten im Rahmen der Post-Merger-Integration erwartet. Telefonkonferenz Am Montag, den 13. August 2018, 13:00 Uhr MESZ, wird Scout24 eine Telefonkonferenz und einen Webcast für Finanzanalysten und Investoren abhalten. Sie können sich unter folgenden Nummern einwählen: DE: +4969222229043 UK: +442030092452 USA: +18554027766 Teilnehmer PIN Code: 82438614# Der Webcast, sowie eine Wiederholung der Konferenz ist abrufbar unter: https://webcasts.eqs.com/scout2420180813 Nächste Termine Für Mittwoch, den 7. November 2018, plant Scout24 die Veröffentlichung des Zwischenberichts für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018. Über Scout24 Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 und AutoScout24 in Deutschland und Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder ein Auto zu finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel Bonitätsauskünfte, die Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen, bündelt Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer Services. Mehr als 1.200 Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen unter www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog und Tech Blog oder auf Twitter und LinkedIn. Ansprechpartner für Investor Relations Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Controlling Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für die Presse Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: mediarelations@scout24.com 