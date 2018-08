Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die Türkei will mit einem Aktionsplan den Kursverfall der Lira stoppen, der Sportwagenbauer Porsche will in den kommenden Jahren mit einem Eiffizienzprogramm Milliarden einsparen und die Commerzbank will das Privatkundengeschäft stärker forcieren als...

Den vollständigen Artikel lesen ...